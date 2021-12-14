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Эксперт: Армении нужно поставить точку во всех проблемах, Баку свою уже поставил 

Эксперт: Армении нужно поставить точку во всех проблемах, Баку свою уже поставил  В процессе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, если это произойдет, речь будет идти об уступках прежде всего со стороны Армении, как стороны проигравшей.
В регионе
14 декабря 2021 г. 16:43
Эксперт: Армении нужно поставить точку во всех проблемах, Баку свою уже поставил 

В процессе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, если это произойдет, речь будет идти об уступках прежде всего со стороны Армении, как стороны проигравшей.

Об этом российскому бюро Report заявил востоковед-тюрколог, директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, комментируя перспективы урегулирования двухсторонних отношений между Арменией и Турцией.

"Политические реалии таковы, что есть победители и проигравшие. Я не представляю, чтобы Турция отказалась от своей позиции, которая совпадает с позицией Азербайджана. Пока говорить о нормализации отношений сложно, но турецкая сторона пытается наладить отношения с Арменией. Однако мирное соглашение и точка во всех проблемах нужна прежде всего Армении, а не Турции с Азербайджаном, потому что Баку уже свою точку поставил", - заявил Мавашев.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день очень мало информации о нормализации двухсторонних отношений между Ереваном и Анкарой: "Пока мы говорим только о надеждах на нормализацию. Возобновление авиаперелетов шаг позитивный, но не равнозначный политическому решению существующих проблем".

Ранее сообщалось, что Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами. Также Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией.

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