Экс-замы главы КНБ Казахстана задержаны за попытку насильственного захвата власти

Бывшие заместители главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в государственной измене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочи.

Бывшие заместители главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в государственной измене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КНБ.

Задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении.

6 января Комитет нацбезопасности начал досудебное расследование в отношении бывшего главы спецслужбы К.Масимова по факту госизмены.

10 января стало известно о смерти полковника КНБ Казахстана Азамата Ибраев, который был близким соратником Масимова. В разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.