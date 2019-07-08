Экс-вице-премьер Турции покинул партию Справедливости и развития

Известный турецкий политик, экс-вице-премьер Али Бабаджан покинул правящую партию Справедливости и развития (AKP).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он распространил заявление.

Отметим, что ранее Али Бабаджан и бывший вице-премьер Турции Бюлент Арындж заявляли о создании новой политической партии.

Напомним, что Али Бабаджан родился 4 апреля 1967 рода в Анкаре. В 2007-2009 годах он занимал должность главы МИД, в 2002-2007 годы - госминистра по вопросам экономики, а в 2009-2015 годы - заместителя премьер-министра Турции.