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    ​Экс-замминистра обороны Армении задержан по делу о вооруженной банде

    25 ноября СНБ Армении выявила организованную преступную группировку в составе 19 человек

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В рамках уголовного дела, находящегося в ведении следственного управления Службы национальной безопасности Армении, задержан бывший заместитель министра обороны Ваан Ширханян. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заявили в пресс-службе СНБ.

    25 ноября в результате оперативно-следственных работ со стороны Службы национальной безопасности Армении выявлена организованная преступная группировка, которая ставила целью осуществление ряда тяжелых преступлений на территории страны. В состав преступного сообщества входили 19 человек.

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