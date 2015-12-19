​Экс-замминистра обороны Армении задержан по делу о вооруженной банде

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В рамках уголовного дела, находящегося в ведении следственного управления Службы национальной безопасности Армении, задержан бывший заместитель министра обороны Ваан Ширханян. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заявили в пресс-службе СНБ.

25 ноября в результате оперативно-следственных работ со стороны Службы национальной безопасности Армении выявлена организованная преступная группировка, которая ставила целью осуществление ряда тяжелых преступлений на территории страны. В состав преступного сообщества входили 19 человек.