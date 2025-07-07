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Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в коррупции

Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в коррупции Бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов задержан, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
В регионе
7 июля 2025 г. 17:13
Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в коррупции

Бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов задержан, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве", - сообщил источник.

Отмечается, что он злоупотребил полномочиями при строительстве полигона в Сибирском округе.

По словам источника, уголовное дело, по которому проходит генерал-полковник Стригунов, возбуждено военными следственными органами Следственного комитета РФ. В нем речь идет о предполагаемом хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Стригунов мог быть причастен к ним, курируя ряд строительных проектов. Ущерб измеряется сотнями миллионов рублей.

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