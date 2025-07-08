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Экс-замглавы Минобороны РФ вменяют мошенничество и незаконный оборот оружия

Экс-замглавы Минобороны РФ вменяют мошенничество и незаконный оборот оружия Бывшему замминистра обороны РФ генералу Павлу Попову в рамках расследования уголовного дела о хищениях в ходе развития парка "Патриот" добавили обвинений.
В регионе
8 июля 2025 г. 12:48
Экс-замглавы Минобороны РФ вменяют мошенничество и незаконный оборот оружия

Бывшему замминистра обороны РФ генералу Павлу Попову в рамках расследования уголовного дела о хищениях в ходе развития парка "Патриот" добавили обвинений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из сообщения Следственного комитета.

В нем сообщается о передаче в суд дел предполагаемых подельников экс-замглавы Минобороны — директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба признали вину в мошенничестве и служебном подлоге в ходе расследования.

Кроме мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до десяти лет заключения) Попову вменяют также: служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК; до четырех лет лишения свободы); превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; до десяти лет заключения); незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК; от трех до пяти лет лишения свободы).

Расследование в отношении бывшего замминистра продолжается, добавили в СК.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот" похитили более 25 млн руб.

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