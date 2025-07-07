О нас

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ приговорили к 17 годам за взятку и мошенничество

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ приговорили к 17 годам за взятку и мошенничество 235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.
В регионе
7 июля 2025 г. 19:13
Экс-замглавы Генштаба ВС РФ приговорили к 17 годам за взятку и мошенничество

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", - сказано в приговоре.

Также Арсланову назначен штраф в двукратном размере от суммы взятки, который составил более чем 24 млн рублей.

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно. Оба были под подпиской о невыезде, их взяли под стражу в зале суда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi