Экс-замгенсека ООН считает, что Армения разрушает отношения с диаспорой

Власти в Ереване разрушают отношения с армянской диаспорой, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан.
Как передает Report, об этом он заявил, комментируя презентацию посла Армении на Кипре Тиграна Мкртчяна на состоявшемся в Университете Никосии семинаре The Foreign Policy Challenges of Armenia ("Внешнеполитические вызовы Армении").
"Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией", - сказал Севан, являющийся киприотом армянского происхождения.
Он подчеркнул, что "в России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят очень существенный финансовый вклад" в развитие своей исторической родины.