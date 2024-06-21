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Экс-замгенсека ООН считает, что Армения разрушает отношения с диаспорой

Экс-замгенсека ООН считает, что Армения разрушает отношения с диаспорой Власти в Ереване разрушают отношения с армянской диаспорой, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан.
В регионе
21 июня 2024 г. 03:48
Экс-замгенсека ООН считает, что Армения разрушает отношения с диаспорой

Власти в Ереване разрушают отношения с армянской диаспорой, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан.

Как передает Report, об этом он заявил, комментируя презентацию посла Армении на Кипре Тиграна Мкртчяна на состоявшемся в Университете Никосии семинаре The Foreign Policy Challenges of Armenia ("Внешнеполитические вызовы Армении").

"Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией", - сказал Севан, являющийся киприотом армянского происхождения.

Он подчеркнул, что "в России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят очень существенный финансовый вклад" в развитие своей исторической родины.

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