Экс-вице-спикер НС Армении: Документ о партнерстве с США не принесет стране ничего хорошего

Подписание хартии о стратегическом партнерстве США и Армении ухудшат отношения с Ираном.

Подписание хартии о стратегическом партнерстве между США и Арменией ухудшат отношения страны с Ираном и Россией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель оппозиционной Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"Подписание хартии о стратегическом партнерстве Армения-США ничего не даст нам на местах, а наоборот ухудшит отношения с Ираном и Россией", - сказал он.

Шармазанов также заявил, что в случае "возможного американо-иранского конфликта" подписание такого соглашения с США создаст для Армении серьезные проблемы.

"В такой неоднозначной геополитической ситуации портить отношения с Россией и Ираном просто глупо", - сказал он.

Представитель партии также отметил, что подписание такого рода документов другими странами не принесло им ничего хорошего.

"Угрозы не уменьшатся, а, скорее всего, возрастут. Никакие западные солдаты не придут защищать безопасность Армении. Западу нужно, чтобы Республика Армения стала антироссийской и антииранской", - сказал Шармазанов.