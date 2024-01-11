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Экс-супругу зампредседателя Госдумы нашли мертвой в центре Москвы

Экс-супругу зампредседателя Госдумы нашли мертвой в центре Москвы В квартире в центре Москвы обнаружили тело бывшей жены заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.
В регионе
11 января 2024 г. 21:57
Экс-супругу зампредседателя Госдумы нашли мертвой в центре Москвы

В квартире в центре Москвы обнаружили тело бывшей жены заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Как передает Report, об этом пишут российские СМИ.

"Тело 54-летней Дарьи Толстой (Евенко) нашли на кровати 10 января", - уточнили в сообщении.

Выехавшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти не обнаружили.

В публикации уточнили, что супруги ранее проживали в этой квартире вместе. После развода в 2016 году Толстой оставил квартиру экс-супруге. Они прожили в браке 24 года, у пары трое детей, в том числе известная Александра.

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