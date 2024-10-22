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Экс-спикера парламента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Экс-спикера парламента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества Бывшего спикера парламента Армении Артура Багдасаряна и членов его семьи вызвали в управление прокуратуры по конфискации незаконного имущества.
В регионе
22 октября 2024 г. 11:35
Экс-спикера парламента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Бывшего спикера парламента Армении Артура Багдасаряна и членов его семьи вызвали в управление прокуратуры по конфискации незаконного имущества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Багдасаряну и его семье рекомендовано явиться в управление 29 октября.

В частности, в прокуратуру пригласили самого Багдасаряна, а также его сына и отца. Их известили, что прокуратура провела проверку имущества, по результатам которого составлена сводка.

Отмечается, что на основании результатов проверки, имущество, зарегистрированное на имя экс-спикера парламента и членов его семьи, подлежит конфискации. При этом прокуратура пока не раскрывает, о каком именно имуществе идет речь.

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