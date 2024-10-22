Экс-спикера парламента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Бывшего спикера парламента Армении Артура Багдасаряна и членов его семьи вызвали в управление прокуратуры по конфискации незаконного имущества.

Бывшего спикера парламента Армении Артура Багдасаряна и членов его семьи вызвали в управление прокуратуры по конфискации незаконного имущества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Багдасаряну и его семье рекомендовано явиться в управление 29 октября.

В частности, в прокуратуру пригласили самого Багдасаряна, а также его сына и отца. Их известили, что прокуратура провела проверку имущества, по результатам которого составлена сводка.

Отмечается, что на основании результатов проверки, имущество, зарегистрированное на имя экс-спикера парламента и членов его семьи, подлежит конфискации. При этом прокуратура пока не раскрывает, о каком именно имуществе идет речь.