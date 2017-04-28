Экс-спикер парламента Грузии возвращается в политику, создается новая партия

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили объявил о возвращении в политику и создании новой оппозиционной партии, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

"С сегодняшнего дня я возвращаюсь в политику. Возвращаюсь для того, чтобы делать дело лучше вместе с теми единомышленниками, которые готовы служить стране. Я возвращаюсь в политику с опытом, который не был одинаково успешным. Я возвращаюсь в политику, взяв ответственность за ошибки, которые допускались в том числе с моим соучастием, как во время нахождения в оппозиции, так и во власти. И возвращаюсь в политику именно с обязательством того, что мой опыт, мои знания, моя энергия должны быть использованы для того, чтобы делать дело лучше", — сказал Усупашвили.

Вскоре после парламентских выборов октября 2016 года, Усупашвили покинул "Республиканскую партию", которая не прошла в законодательный орган, и полностью отстранился от политики. Вслед за Усупашвили ряды партии покинули и другие представители, в том числе супруга Усупашвили, экс-министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.