Экс-советник посольства РФ во Франции получил 18 лет колонии за госизмену

Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену.

Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривалось данное дело.

"Московский городской суд вынес приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий лишен звания полковника запаса", - сказали в пресс-службе.