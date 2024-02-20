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Экс-советник посольства РФ во Франции получил 18 лет колонии за госизмену

Экс-советник посольства РФ во Франции получил 18 лет колонии за госизмену Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену.
В регионе
20 февраля 2024 г. 14:25
Экс-советник посольства РФ во Франции получил 18 лет колонии за госизмену

Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривалось данное дело.

"Московский городской суд вынес приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий лишен звания полковника запаса", - сказали в пресс-службе.

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Версия на английском языке Ex-adviser of Russian Embassy in France gets 18 years in prison for treason

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