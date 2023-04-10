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Экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осудили на 19 лет за поджог военно-учетного стола

Экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осудили на 19 лет за поджог военно-учетного стола Центральный окружной военный суд приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС России Алексея Нуриева, участников рок-группы Room 32, к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала в Чел
В регионе
10 апреля 2023 г. 12:35
Экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осудили на 19 лет за поджог военно-учетного стола

Центральный окружной военный суд приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС России Алексея Нуриева, участников рок-группы Room 32, к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала в Челябинской области.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить наказание Роману Насрыеву на срок 19 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев с лишением специального звания "старший сержант полиции в отставке", Алексею Нуриеву - на срок 19 лет с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев с лишением специального звания "старшина внутренней службы в отставке", - сказал судья. Он уточнил, что первые четыре года осужденные будут отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

11 октября 2022 года УФСБ РФ по Челябинской области сообщило о задержании двух человек, которые кинули коктейли Молотова в здание мэрии, где в том числе находится военно-учетный стол. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), которое затем было переквалифицировано на ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ"), также они обвинялись по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

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