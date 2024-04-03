Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился

Бывший сотрудник т.н. Службы нацбезопасности сепаратистского режима в Карабахе убил сестру жены, потом сам застрелился.

Бывший сотрудник т.н. Службы нацбезопасности сепаратистского режима в Карабахе убил сестру жены, потом сам застрелился.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Инцидент произошел в среду в Дилижане, в магазине Mobile Centre, где девушка работала продавщицей.

По словам очевидцев, вооруженный пистолетом Макарова мужчина зашел в магазин и, обвинив свояченицу, 37-летнюю Мери А. в том, что она разрушила его семью, выстрелил в нее, после чего покончил с собой. По факту преступления возбуждено уголовное дело.