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Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился

Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился Бывший сотрудник т.н. Службы нацбезопасности сепаратистского режима в Карабахе убил сестру жены, потом сам застрелился.
В регионе
3 апреля 2024 г. 16:00
Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился

Бывший сотрудник т.н. Службы нацбезопасности сепаратистского режима в Карабахе убил сестру жены, потом сам застрелился.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Инцидент произошел в среду в Дилижане, в магазине Mobile Centre, где девушка работала продавщицей.

По словам очевидцев, вооруженный пистолетом Макарова мужчина зашел в магазин и, обвинив свояченицу, 37-летнюю Мери А. в том, что она разрушила его семью, выстрелил в нее, после чего покончил с собой. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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Версия на английском языке Former 'intelligence officer' of Karabakh separatists kills his sister-in-law, commits suicide

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