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Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова к пожизненному заключению. Его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Раулю Арашукову суд назначил такое же наказание. Их обвиняют в убийствах и у
В регионе
27 декабря 2022 г. 17:50
Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова к пожизненному заключению. Его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Раулю Арашукову суд назначил такое же наказание. Их обвиняют в убийствах и участии в преступном сообществе.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Экс-сенатору вменяется участие в преступном сообществе, организация двух убийств (ст. 105 УК РФ), давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Его отец обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Прокурор просил для них пожизненные сроки.

Дело возбудили после того, как в 2010 году были убиты лидер молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. По версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия. Присяжные признали их виновными.

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