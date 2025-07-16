Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска обвиняют в хищении 157 млн тенге

В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск" подозреваются в хищении 157 млн тенге.

В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск" подозреваются в хищении 157 млн тенге.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области (ВКО) при поддержке Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск".

Помимо хищения, чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями и отмывании преступных доходов. Они организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу.

Кроме того, обнаружено, что транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью. Также выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины.

Подозреваемые помещены под стражу.