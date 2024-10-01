Экс-редактора Doxa Армена Арамяна внесли в реестр экстремистов и террористов

Бывший редактор российского студенческого онлайн-издания DOXA Армен Арамян включен в реестр экстремистов и террористов.

Бывший редактор российского студенческого онлайн-издания DOXA Армен Арамян включен в реестр экстремистов и террористов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Ранее он был объявлен в международный розыск.

В 2022 году мировой суд в Москве признал редакторов издания Doxa Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина виновными в агитации среди несовершеннолетних и приговорил их к двум годам исправительных работ. Согласно материалам дела, они призывали несовершеннолетних принимать участие в несанкционированных акциях, чем подвергали их жизни опасности.