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Экс-прокурор: Рост преступности в Армении - следствие низкого профессионализма полиции

Экс-прокурор: Рост преступности в Армении - следствие низкого профессионализма полиции Рост числа особо тяжких преступлений в Армении стал следствием непрофессиональных действий полиции.
В регионе
13 ноября 2024 г. 22:36
Экс-прокурор: Рост преступности в Армении - следствие низкого профессионализма полиции

Рост числа особо тяжких преступлений в Армении стал следствием непрофессиональных действий полиции.

Как передает Report, подобную точку зрения в беседе со Sputnik Армения высказал бывший прокурор Еревана, адвокат Раффи Асланян.

"Сколько бы полиция ни говорила о реформах, сколько бы ни пыталась информировать общественность об эффективности работ, очевидно, что в МВД сегодня серьезные кадровые проблемы. Особенно сильно в полиции "хромает" оперативная служба", – сказал он.

По его словам, полиция сегодня вовлечена также в политические процессы, что создает для нее дополнительную нагрузку.

Говоря о росте числа жестоких убийств, Асланян отмечает, что функция полиции заключается не только в расследовании совершенных преступлений, но и в их предотвращении и профилактике.

"Неслучайно я упомянул об отсутствии профессионализма. В настоящее время в полиции отсутствует профессиональный подход", - отметил Асланян.

В ходе парламентских слушаний в Национальном собрании в октябре, говоря о ситуации с преступностью и результатах реформ полиции, министр внутренних дел Армении Ваге Казарян сообщил, что за последние 5 лет количество убийств в стране увеличилось на 12,1%, покушений на убийство - на 18,4%, случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов - на 15,6%.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanın keçmiş prokuroru Ermənistan polisinin işini kəskin tənqid edib

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