О нас

Экс-прокурор одной из областей Армении подал в суд на генпрокурора страны

Экс-прокурор одной из областей Армении подал в суд на генпрокурора страны Бывший прокурор Котайкской области Апрес Григорян подал в суд на генпрокурора Армении Анну Вардапетян в связи со своим увольнением, которое он, в свою очередь, связывает с прослушкой его телефонных разговоров.
В регионе
10 августа 2023 г. 11:21
Экс-прокурор одной из областей Армении подал в суд на генпрокурора страны

Бывший прокурор Котайкской области Апрес Григорян подал в суд на генпрокурора Армении Анну Вардапетян в связи со своим увольнением, которое он, в свою очередь, связывает с прослушкой его телефонных разговоров.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Он требует от суда по административным делам признать недействительным решение Вардапетян о его освобождении от должности.

В июле Вардапетян уволила Григоряна. Издание также утверждает, что силовые структуры в Армении работают в условиях тотальной прослушки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ex-prosecutor of one of Armenian regions sues country’s prosecutor general

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi