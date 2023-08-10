Экс-прокурор одной из областей Армении подал в суд на генпрокурора страны

Бывший прокурор Котайкской области Апрес Григорян подал в суд на генпрокурора Армении Анну Вардапетян в связи со своим увольнением, которое он, в свою очередь, связывает с прослушкой его телефонных разговоров.

Бывший прокурор Котайкской области Апрес Григорян подал в суд на генпрокурора Армении Анну Вардапетян в связи со своим увольнением, которое он, в свою очередь, связывает с прослушкой его телефонных разговоров.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Он требует от суда по административным делам признать недействительным решение Вардапетян о его освобождении от должности.

В июле Вардапетян уволила Григоряна. Издание также утверждает, что силовые структуры в Армении работают в условиях тотальной прослушки.