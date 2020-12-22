Экс-президенты России могут быть пожизненными сенаторами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации, по которому глава государства после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.

Закон уточняет, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал президент РФ. Документ был внесен в рамках реализации поправок в конституцию.