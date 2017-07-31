Экс-президенту Ирана угрожает тюрьма за миллиардные растраты

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинеджад является центральным фигурантом семи уголовных дел о незаконной растрате общественных фондов.

Как сообщает Report со ссылкой на Israel Online, об этом рассказал представитель государственной прокуратуры в Центральном аудиторском суде Файязад Шояйе.

По его словам, вердикты уже вынесены и переданы на утверждение в парламент Ирана, которому подчиняется аудиторский суд. Только после их объявления в парламенте они формально вступят в силу.

Самое крупное из дел, по которым проходит экс-президент, касается исчезновения из правительственных фондов 2 млрд долларов США в 2009-2013 годах. По словам представителя прокуратуры, вернуть эти средства в казну невозможно.