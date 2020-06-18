​Экс-президента Армении могут заново арестовать

Роберт Кочарян https://report.az/storage/news/657d1913c774a4b8c7aa785c16e9bdbc/145a35ec-e7ee-45a1-ac4b-a7f9b7e8d04a_292.jpg

Генеральная прокуратура Армении намерена обжаловать принятое в четверг решение апелляционного суда об освобождении под залог экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Как передает Report, об этом сказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

Судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона доллара США). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.

"Прокуратура не раз заявляла, что мы находимся на таком этапе судебного следствия, когда существенно высоки риски препятствования подсудимым расследованию дела посредством незаконного воздействия на участников судопроизводства. Никакая мера пресечения, помимо ареста, не способна нейтрализовать риски, связанные с обеспечением надлежащего поведения подсудимого", - отметила Хачатрян.

По ее словам, после поступления дела в суд, процесс пока не вступил в этап судебного следствия, и "несколько раз рассматривающий дело суд, в том числе апелляционный, констатировал наличие указанных рисков".

"В этой связи можем сказать, что прокуратура подаст против судебного акта кассационную жалобу", - отметила пресс-секретарь.