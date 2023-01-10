Экс-президент Украины: Турция - надежный союзник

19:07

Турция - надежный союзник.

Как передает Report, об этом в интервью Haberturk заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, первый ответ на российские атаки был дан именно БПЛА турецкого производства: “Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что вывод войск из Украины и прекращение огня - единственный выход. Также Эрдоган не разрешил российским военным кораблям проходить через Черное море”.

П.Порошенко подчеркнул, что в 2023 году война должна быть прекращена. "Также в этом году должно быть обсуждено членство Украины в НАТО. Если Эрдоган посетит Киев в 2023 году, это будет серьезным месседжем. У него здесь много друзей", - сказал экс-глава Украины.