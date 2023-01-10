О нас

Экс-президент Украины: Турция - надежный союзник

Экс-президент Украины: Турция - надежный союзник 19:07
В регионе
10 января 2023 г. 20:18
Экс-президент Украины: Турция - надежный союзник

Турция - надежный союзник.

Как передает Report, об этом в интервью Haberturk заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, первый ответ на российские атаки был дан именно БПЛА турецкого производства: “Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что вывод войск из Украины и прекращение огня - единственный выход. Также Эрдоган не разрешил российским военным кораблям проходить через Черное море”.

П.Порошенко подчеркнул, что в 2023 году война должна быть прекращена. "Также в этом году должно быть обсуждено членство Украины в НАТО. Если Эрдоган посетит Киев в 2023 году, это будет серьезным месседжем. У него здесь много друзей", - сказал экс-глава Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın eks-prezidenti: “Türkiyə etibarlı müttəfiqdir”

Другие новости из категории

В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии
В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии
10 января 2023 г. 17:26
Делегация США встретится с представителями афганского сопротивления в Турции
Делегация США встретится с представителями афганского сопротивления в Турции
10 января 2023 г. 16:06
В Москве из-за пожара около станции метро эвакуированы жители общежития
В Москве из-за пожара около станции метро эвакуированы жители общежития
10 января 2023 г. 15:52
Иранской разведкой задержаны еще 2 группы израильской Моссад
Иранской разведкой задержаны еще 2 группы израильской "Моссад"
10 января 2023 г. 15:42
Задержаны 27 человек после митинга в центре Бишкека
Задержаны 27 человек после митинга в центре Бишкека
10 января 2023 г. 15:35
ЕС уже выделил Украине 50 млрд долларов помощи
ЕС уже выделил Украине 50 млрд долларов помощи
10 января 2023 г. 15:06
В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов
В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов
10 января 2023 г. 15:01
Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ
Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ
10 января 2023 г. 14:23
Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала
Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала
10 января 2023 г. 14:05
Министр обороны Армении встретился с представителями миссии ЕС
Министр обороны Армении встретился с представителями миссии ЕС
10 января 2023 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi