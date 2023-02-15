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Экс-президент Кыргызстана после освобождения покинул страну

Экс-президент Кыргызстана после освобождения покинул страну Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после освобождения из колонии покинул страну.
В регионе
15 февраля 2023 г. 10:36
Экс-президент Кыргызстана после освобождения покинул страну

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после освобождения из колонии покинул страну.

Как передает Report, об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на свои источники.

Атамбаев вылетел в Дубай, после этого он полетит на лечение в Испанию. По данным издания, его сопровождает сын Кадырбек.

"Алмазбек Атамбаев вылетел сегодня по маршруту Бишкек-Дубай в 6.34", - рассказали близкие экс-президента.

Накануне экс-президента освободили из колонии. Суд также разрешил ему выехать за пределы страны в связи с необходимостью получения лечения.

Ранее Верховный суд страны отменил приговор в его отношении и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Атамбаев был президентом с 2011-го по 2017-й год. В отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, а также коррупции и легализации преступных доходов и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

23 июня 2020 года суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Версия на английском языке Former Kyrgyz president leaves country after his release
Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasının keçmiş Prezidenti ölkəsini tərk edib 

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