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Экс-президент Кыргызстана попросил перевести его в другую колонию

Экс-президент Кыргызстана попросил перевести его в другую колонию Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который отбывает срок по одному делу и которого сейчас судят по делу о беспорядках октября 2020 года, попросил перевести его в исправительную колонию №8 в селе Петровка Чуйской области.
В регионе
6 апреля 2022 г. 16:03
Экс-президент Кыргызстана попросил перевести его в другую колонию

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который отбывает срок по одному делу и которого сейчас судят по делу о беспорядках октября 2020 года, попросил перевести его в исправительную колонию №8 в селе Петровка Чуйской области.

Как передает Report с ссылкой на "Интерфакс", он сказал об этом журналистам перед очередным заседанием суда.

Среди причин о переводе он назвал условия обращения в нынешней ИК-47, колонии больничного типа, а также недавний принудительный привод в суд.

"Я попросил перевести меня в ИК-8. Я думаю, там не будут меня тащить босиком по снегу. Меньше беспредела будет. Но решаю не я, тюрьма есть тюрьма, - объяснил он журналистам. - Сотрудники боятся со мной говорить. Заключенные ИК-47 ко мне относятся хорошо, все категории. Если бы вы знали, как живут заключенные - условия их не соответствуют XXI веку", - отметил он.

Его принудительно доставили в суд 23 марта, забрав из колонии без верхней одежды, говорил его адвокат Замир Жоошев. Атамбаев и его защита просили о проведении процесса по видеосвязи, ссылаясь на его плохое самочувствие.

По словам Жоошева, у экс-президента есть заболевания, препятствующие содержанию его под стражей и участию в суде. В частности, он упоминал проблемы с сердцем и позвоночником и пониженное давление.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год. В июне 2019 года его лишили президентской неприкосновенности и предъявили обвинения в коррупции. 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком он был задержан и с тех пор находился под стражей.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Суды более высоких инстанций подтверждали этот приговор.

В октябре 2020 года во время массовых беспорядков в Киргизии Атамбаев был освобожден по требованию протестующих. Затем его снова задержали и теперь судят за организацию этих беспорядков. Он отрицает причастность к октябрьским событиям и отказывается отвечать на вопросы в суде.

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