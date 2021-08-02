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Экс-президент Кыргызстана доставлен в Бишкек 

Экс-президент Кыргызстана доставлен в Бишкек  Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия.
В регионе
2 августа 2021 г. 15:37
Экс-президент Кыргызстана доставлен в Бишкек 

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия.

Как сообщает Report со ссылкой на Kommersant.ru, ранее господин Акаев был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Аскар Акаев после прибытия в Бишкек был незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. Сейчас он находится в здании ГКНБ, где проводятся следственные действия по уголовному делу по месторождению Кумтор.

Помимо Аскара Акаева, в розыск в начале июля был объявлен экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Кроме того, фигурантами дела стали бывшие премьер-министры Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева — Максим Бакиев.

Аскар Акаев возглавлял Кыргызстан с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота и находился в Москве. Максим Бакиев также был свергнут в ходе революции, впоследствии суд заочно приговорил его к пожизненному заключению. Сейчас он находится в Беларуси. Кыргызстан неоднократно требовал его экстрадиции, однако Минск отвечал отказом.

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Версия на английском языке Former Kyrgyz president brought to Bishkek 
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın keçmiş prezidenti Bişkekə gətirilib

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