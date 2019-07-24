​Экс-президент Кыргызстана намерен покинуть страну

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил журналистам, что вылетит из страны с российской авиабазы в городе Канте, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С Канта вылетаю. Нет, вы не думайте, там не бомбардировщик, не истребитель обычный борт", - заявил он.

Ранее экс-лидер Кыргызстана заявил, что 24 июля планирует вылететь в Москву "на пару дней". О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах А.Атамбаев рассказывать не стал, уточнив, что это "конфиденциальная информация".