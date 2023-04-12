Экс-президент Ирана намерен принять участие в парламентских выборах в 2024 году

Бывший президент Ирана Хасан Рухани намерен принять участия в парламентский выборах, которые должны пройти в республике в 2024 году.

Бывший президент Ирана Хасан Рухани намерен принять участия в парламентский выборах, которые должны пройти в республике в 2024 году.

Как передает Report, об этом пишет Tasnim со ссылкой на источники.

По информации агентства, экс-глава государства решил вернуться в сферу активной политики и поведет реформистов на выборы.

Как отмечается, одним из первых шагов Рухани по возращению станет публикация его мемуаров. Политик также собирается провести серию плановых встреч, чтобы ответить на вопросы, в частности касающиеся внешней политики.

Сообщается, что он собирается подготовить программу с учетом списка избирательных блоков, где может рассчитывать на поддержку.

Tasnim подчеркивает, что Рухани, в эпоху правления которого была заключена ядерная сделка, в последние годы своего президентства стал одним из самых непопулярных лидеров на фоне негативной ситуации в экономике страны.