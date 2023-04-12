О нас

Экс-президент Ирана намерен принять участие в парламентских выборах в 2024 году

Экс-президент Ирана намерен принять участие в парламентских выборах в 2024 году Бывший президент Ирана Хасан Рухани намерен принять участия в парламентский выборах, которые должны пройти в республике в 2024 году.
В регионе
12 апреля 2023 г. 15:34
Экс-президент Ирана намерен принять участие в парламентских выборах в 2024 году

Бывший президент Ирана Хасан Рухани намерен принять участия в парламентский выборах, которые должны пройти в республике в 2024 году.

Как передает Report, об этом пишет Tasnim со ссылкой на источники.

По информации агентства, экс-глава государства решил вернуться в сферу активной политики и поведет реформистов на выборы.

Как отмечается, одним из первых шагов Рухани по возращению станет публикация его мемуаров. Политик также собирается провести серию плановых встреч, чтобы ответить на вопросы, в частности касающиеся внешней политики.

Сообщается, что он собирается подготовить программу с учетом списка избирательных блоков, где может рассчитывать на поддержку.

Tasnim подчеркивает, что Рухани, в эпоху правления которого была заключена ядерная сделка, в последние годы своего президентства стал одним из самых непопулярных лидеров на фоне негативной ситуации в экономике страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
Президент UEFA: Не стоит ожидать допуска российских клубов до окончания военных действий в Украине
Президент UEFA: Не стоит ожидать допуска российских клубов до окончания военных действий в Украине
5 апреля 2023 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi