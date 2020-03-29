Экс-президент Ирана госпитализирован с коронавирусом

Бывший президент Исламской республики Иран Мохаммад Хатами в минувшую субботу, 28 марта, был доставлен в одну из больниц Тегерана с диагнозом коронавирусная болезнь COVID-19, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Сведений о состоянии 76-летнего бывшего иранского президента нет. Официальные источники не комментируют эту информацию.

Иранские СМИ отмечают, что ранее с тем же диагнозом был госпитализирован Рача Хатами, родной брат экс-президента.

До сегодняшнего дня диагноз COVID-19 подтвержден у более чем 35 тысяч иранцев. 2 517 умерли от этой болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.