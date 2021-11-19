Экс-президент Грузии Саакашвили призвал США защитить его

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал США выступить в его защиту.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал США выступить в его защиту.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в записке Саакашвили, переданной адвокатами, говорится о том, что если США не окажут ему поддержку, то это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов в регионе.

В записке Саакашвили пишет, что в тюрьме его избивали и волокли по асфальту, чтобы сокамерники дразнили его. Власти отказались перевести его в обычную больницу, разрешить пользоваться телефоном и даже позволить ему присутствовать на собственном суде.

Адвокаты сообщили, что он уже 50 дней держит "смертельную голодовку" в тюрьме, а накануне даже упал в обморок от истощения. Но на данный момент его состояние стабильно.

В ответ на его письмо в Вашингтоне заявили, что внимательно следят за лечением Саакашвили после его ареста 1 октября, и настоятельно призывают правительство Грузии относиться к нему справедливо, а также обеспечить экс-президенту возможность присутствовать на всех судебных слушаниях по его незаконченным уголовным делам в соответствии с международным правом.