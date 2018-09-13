Экс-президент Армении: Пашинян грубейшим образом нарушает Конституцию

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Для меня удивительно заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он берет на себя политическую ответственность за все задержания, которые будут иметь политическое звучание.

Как передает Report, об этом в интервью армянским СМИ заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Мы являемся членом Совета Европы, и это не может не иметь последствия для Армении. Это заявление, с которым в такой прямой форме не выступают даже диктаторы. Я что сейчас должен поздравить народ Армении с тем, что мы получили нового диктатора? Неужели революция преследовала именно эту цель? Я сильно в этом сомневаюсь",- сказал он.

По словам Кочаряна, народ Армении должен понять, что последствия происшедшего очень тяжело скажутся на Армении: "Премьер-министр берет на себя ответственность за задержания, на что он, по Конституции, вообще не имеет права. Он таким образом не только грубейшим образом нарушает Конституцию, но и целый ряд законов. Вот это и есть провал конституционного порядка".