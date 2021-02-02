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Экс-президент Армении Кочарян собирается в Москву

Экс-президент Армении Кочарян собирается в Москву Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которому суд разрешил с 3 по 8 февраля выехать за рубеж, собирается в Москву для участия в заседании
В регионе
2 февраля 2021 г. 14:08
Экс-президент Армении Кочарян собирается в Москву
Роберт Кочарян
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которому суд разрешил с 3 по 8 февраля выехать за рубеж, собирается в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система". Как передает Report, об этом сообщил ТАСС руководитель канцелярии экс-президента Виктор Согомонян.

"[Бывший] президент Кочарян собирается отправиться в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система", - сообщил он.

Отметим, суд общей юрисдикции Еревана разрешил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, с 3 по 8 февраля выехать за рубеж. Об этом сегодня в ходе судебного заседания заявил прокурор Геворг Багдасарян.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции. По этому делу, помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Кочаряна, проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

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