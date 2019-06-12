Экс-президент Армении Кочарян отозвал иск против Пашиняна

Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в среду отозвала свой иск против действующего премьера республики Никола Пашиняна с требованием о защите чести и достоинства.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Из зала суда, где проходило рассмотрение данного иска, сторона Кочаряна отметила, что осталась удовлетворена разъяснениями противоположной стороны, а недавнее заявление Пашиняна, послужившее причиной иска, не относилось к экс-президенту республики.

Ранее Пашинян во время одного из публичных выступлений заявил, что "нельзя говорить о неприкосновенности бывших президентов, если они обвиняются в организации убийств". После этого экс-президент Кочарян подал судебный иск против главы армянского кабмина с требованием защиты чести и достоинства.