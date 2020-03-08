Экс-президент Армении госпитализирован

Бывший президент Армении Роберт Кочарян доставлен в ереванский медцентр.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава его офиса Виктор Согомонян.

"Кочарян госпитализирован в медцентр "Наири" из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице", - сказал Согомонян. По его словам, в данный момент Кочарян чувствует себя хорошо.

Пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста Нона Навикян сообщила агентству, что Кочаряна доставили в медцентр "Наири" в ночь на воскресенье из-за резкого перепада кровяного давления.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".