Экс-премьер Турции предложил сделать сектор Газа турецкой автономией

Экс-премьер Турции, оппозиционер Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии.

Экс-премьер Турции, оппозиционер Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, решение должны принять жители Газы на референдуме.

"Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.