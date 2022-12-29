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Экс-премьер Грузии Гахария анонсирует политическую борьбу в стране

Экс-премьер Грузии Гахария анонсирует политическую борьбу в стране Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария анонсирует политическую борьбу - с 2023-го до 2024 года включительно в стране будут серьезные политические баталии.
В регионе
29 декабря 2022 г. 13:08
Экс-премьер Грузии Гахария анонсирует политическую борьбу в стране

Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария анонсирует политическую борьбу - с 2023-го до 2024 года включительно в стране будут серьезные политические баталии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе.

Гарахия ранее заявил, что 2023 год будет годом тяжелой борьбы. По словам экс-премьера, страна находится в плену двух враждующих между собой человек – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Гахария заявил, что достоинства многих в 2023 году окажется под вопросом. Никому от этого не спрятаться, отметил он.

"Всегда опасайтесь молчаливого человека. Гахария анонсирует политическую борьбу, мы всегда были готовы к этому, потому что мы созданы для борьбы, чтобы в стране установился мир… Гахария говорит, что с будущего года до 2024 года включительно будут серьезные политические баталии", – заявил Кемоклидзе журналистам.

По его словам, они "просто должны взорвать" тот аргумент, что если избиратели не проголосуют за "Грузинскую мечту", то к власти придет "Единое национальное движение".

"Третья альтернатива в грузинской политике действительно появится", – подчеркнул Кемоклидзе.

Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.

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