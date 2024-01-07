Экс-премьер Франции ушел с поста главы Совета директоров Фонда нацинтересов Армении

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен покинул пост председателя Совета директоров Фонда национальных интересов Армении (ANIF). Де Вильпен входил в совет директоров ANIF со дня его основания в 2019 году.

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен покинул пост председателя Совета директоров Фонда национальных интересов Армении (ANIF). Де Вильпен входил в совет директоров ANIF со дня его основания в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Решением министра экономики Ваана Керобяна де Вильпена заменила бывшая замминистра экономики Ани Испирян. Кроме того, членами совета директоров ANIF назначены бывшие руководители аппаратов двух вице-премьеров, Мгера Григоряна (Эдгар Мкртчян) и Тиграна Хачатряна (Арман Адилханян).

Помимо де Вильпена в отставку ушли и итальянский финансовый консультант Исидоро Лучиола и председатель инвестиционного комитета фонда, французский ИТ-инвестор Халед Элиуи и член комитета Майкл Томпсон.