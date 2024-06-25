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Экс-премьер: ЕС референдум в Армении нужен только для вывода военной базы РФ

Экс-премьер: ЕС референдум в Армении нужен только для вывода военной базы РФ Референдум о вступлении Армении в ЕС Брюсселю нужен только для того, чтобы поставить вопрос о выводе российской военной базы.
В регионе
25 июня 2024 г. 13:44
Экс-премьер: ЕС референдум в Армении нужен только для вывода военной базы РФ

Референдум о вступлении Армении в ЕС Брюсселю нужен только для того, чтобы поставить вопрос о выводе российской военной базы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил бывший премьер-министр, экс-депутат парламента от фракции Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян на слушаниях "ЕС-ЕАЭС: политический или экономический выбор?".

Очевидно, что для вступления в Евросоюз от стран-кандидатов годами требуют выполнения довольно строгих условий. Если власти Армении решат провести такой референдум, и народ выскажется за вступление в ЕС, то следующим вопросом, который поставит Брюссель, будет наличие российской военной базы в Армении. Понятно, что ЕС не хочет видеть в своем составе какую-либо страну, где расположены российские войска, отметил Арутюнян.

"В этом-то и стоит искать реальную причину, по которой этот референдум стал темой для обсуждений", - заявил Арутюнян.

По его словам, о чисто экономических выгодах участия Армении в ЕАЭС говорить излишне. Экс-премьер считает, что разговоры о снижении покупательной способности на российском рынке лишены основания, поскольку 3-миллионная Армения всегда сможет найти для себя место на 140-миллионном рынке, к тому же давно знакомом.

Дальнейшая работа с Евросоюзом должна вестись в направлении укрепления сотрудничества, но не интеграции, добавил он.

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