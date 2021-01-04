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Экс-премьер Армении предрек продовольственный кризис в стране

Экс-премьер Армении предрек продовольственный кризис в стране Багратян обвинил руководство ЦБ Армении в некомпетентности, заявив, что валютные резервы страны тают с каждым месяцем
В регионе
4 января 2021 г. 17:01
Экс-премьер Армении предрек продовольственный кризис в стране
В Армении назревает продовольственный кризис, который даст о себе знать уже весной 2021 года. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил бывший премьер-министр Грант Багратян.

"У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу. Дело в том, что мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей", - сказал он.

Экс-премьера не обнадеживает и политика Центрального банка. Он обвинил руководство ЦБ в некомпетентности, заявив, что валютные резервы страны тают с каждым месяцем.

"В течение одного только октября ЦБ выбросил на ветер 500 миллионов долларов", - заявил он.

Напомним, Багратян занимал пост премьера в 1993-1996 гг. По специальности экономист. В 2013 году баллотировался в президенты.

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