Экс-премьер Армении предрек продовольственный кризис в стране

"У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу. Дело в том, что мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей", - сказал он.

Экс-премьера не обнадеживает и политика Центрального банка. Он обвинил руководство ЦБ в некомпетентности, заявив, что валютные резервы страны тают с каждым месяцем.

"В течение одного только октября ЦБ выбросил на ветер 500 миллионов долларов", - заявил он.

Напомним, Багратян занимал пост премьера в 1993-1996 гг. По специальности экономист. В 2013 году баллотировался в президенты.