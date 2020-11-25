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Экс-премьер: Армянская армия полностью уничтожена

Экс-премьер: Армянская армия полностью уничтожена "Армения потеряла 85% военной техники, что, и это не капитуляция, а полное разрушение нашей армии".
В регионе
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25 ноября 2020 г. 21:36
Экс-премьер: Армянская армия полностью уничтожена
Грант Багратян

"Армения потеряла 85% военной техники и это не капитуляция, а полное разрушение нашей армии".

Как передает Report со ссылкой на newsarmenia.am, об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, который рассказал об ошибках, допущенных его страной в ходе 44-дневной войны.

Экс-премьер подчеркнул, что создание централизованной системы противовоздушной обороны стало ошибкой.

"Вместо того, чтобы децентролизовать эту систему, ведь противник наступает, мы делаем ее централизованной, это же не война 90-х", - сказал Г.Багратян.

По его словам, ошибочно были приобретены зенитные ракетные комплексы Оса-АК, которые не используются уже около 50-ти лет.

Отметим, что Грант Багратян в 1993-1996 годах занимал пост премьер-министра Армении.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş baş nazir: "Ermənistan ordusu tamamilə məhv oldu"

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