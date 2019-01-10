Экс-премьера Кыргызстана обвинили в нанесении ущерба бюджету на 1,4 млн долларов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана обвинил бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова в нанесении ущерба госбюджету на сумму $1,4 млн при реконструкции музея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, Исаков, работая главой аппарата экс-президента Атамбаева в 2017 году, оказал давление на турецкую компанию, занимавшуюся реконструкцией исторического музея с требованием ускорить работы.

Турецкая сторона отказалась от дальнейших работ, и к реконструкции была привлечена немецкая компания "без проведения процедур государственных закупок". Эта компания закупила дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, значительно превышающие по стоимости материалы, имеющиеся на внутреннем рынке.

С. Исаков, который возглавил правительство Кыргызстана в августе прошлого года, был задержан сотрудниками правоохранительных органов 5 июня.