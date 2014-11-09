Экс-премьер Грузии счел ошибочным решение уволенного министра выйти из правящей коалиции

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили считает ошибочным решение бывшего министра обороны Ираклия Аласания и его партии "Свободные демократы" выйти из состава правящей коалиции "Грузинская мечта". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заявил сам Иванишвили в эфире грузинского Общественного телевидения.

По его мнению, для выхода "Свободных демократов" из состава правящей коалиции не было веской причины. "'Свободные демократы' допустили ошибку, но их выход не является трагедией", - заявил он. Иванишвили отметил, что отставки министров - это "нормальное явление". В стране возник серьезный политический кризис, считает бывший премьер.

Иванишвили подверг критике реакцию Аласания на коррупционные расследования, которые проводит Главная прокуратура в оборонном ведомстве. По его мнению, действия прокуроров не являются политически мотивированными, а Аласания пытается политизировать ситуацию.

Также бывший премьер высказал мнение, что США и другие западные партнеры Грузии получают искаженную информацию, источником которой являются в том числе представители бывшей правящей партии "Национальное движение".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправил в отставку Аласания 4 ноября. Глава кабинета министров объяснил свое решение тем, что министр пытался политизировать коррупционное расследование в оборонном ведомстве.