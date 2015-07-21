​Экс-премьер подарил грузинскому музею купленную на лондонском аукционе картину

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани (1862-1918) "Арсенальная гора ночью".

Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам в Тбилиси министр культуры страны Михаил Гиоргадзе.

Он посетил действующую при музее Национальную галерею, где эта картина выставлена для просмотра. "Символично и приятно, что эта картина Пиросмани сегодня выставлена в том же зале, где она впервые была представлена в 1919 году во время выставки работ грузинских художников", - сказал Гиоргадзе.

По сообщениям СМИ, Иванишвили, занимавший пост премьер-министра Грузии в 2012-2013 годах, приобрел картину на состоявшемся 1 июня аукционе Christie's за 962,5 тыс. фунтов (1,46 млн. долларов). Датированная 1907-1908 годами эта написанная на клеенке картина была приобретена музой Владимира Маяковского Лилей Брик, которая подарила ее сестре Эльзе Триоле и ее мужу, французскому поэту Луи Арагону, в собрании которого та находилась долгие годы. В 2003 году картина была продана с аукциона Sotheby's за 1,8 млн. долларов.