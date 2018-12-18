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    Экс-премьер Армении и еще 7 тысяч человек выходят из партии Сержа Саргсяна

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении (РПА). Как сообщает Report, об этом пищет армянская газета "Грапарак". 

    Как отмечает газета, Карен Карапетян длительное время не посещал офис РПА и не общался с однопартийцами. Он считает, что его коллеги работали против него и бывшая власть во главе с Сержем Саргсяном относилась по отношению к нему плохо.

    Отмечается, что вместе с экс-премьером заявления о выходе из Республиканской партии также написали еще 7 тысяч представителей газовой сферы, которые стали членами партии перед парламентскими выборами 2017 года ради Карапетяна.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер Армении Карен Карапетян в ближайшее время может войти в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть".

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