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Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области

Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице Тверской области после избиения.
В регионе
13 июля 2023 г. 03:32
Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице Тверской области после избиения.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в прокуратуре по Тверской области.

"В связи со смертью потерпевшего уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области", - сказала собеседница агентства.

По данным представителя прокуратуры по региону, мужчину избили в Конаковском районе в конце июня, после чего он находился в больнице в коме.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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