Экс-посол Армении в Израиле и его сын задержаны по обвинению в мошенничестве

Бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драм

Бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов (2,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По делу проходит также предприниматель А.П.

Согласно материалам дела, трое подозреваемых в 2012 году представили правительству поддельную инвестиционную программу строительства многофункционального комплекса "Мир книги" стоимостью 800 млн драмов (2 млн долларов) и мошенническим путем заполучили земельный участок площадью 300 кв. м, принадлежащий музыкальной школе им. Чайковского.

Следствие выяснило, что Смбатян-старший уговорил своего знакомого Х.А основать компанию "Сохосентр", что последний и сделал, совместно с родственником экс-министра культуры Асмик Погосян, неким Г.Д. После этого компания представила в мэрию инвестиционный проект, городские власти направили проект министру культуры, которая не стала возражать. Свое согласие на указанную программу дал также директор музыкальной школы имени Чайковского М.К, который является братом директором компании "Сохосентр" Н.К.

В результате правительство утвердило инвестиционную программу, а министр - заключила с компанией соответствующий договор, не включив туда обязательство по реализации данной программы. Таким образом, акционеры компании приватизировали имущество, не взяв на себя никаких обязательств.

Решением надзорного прокурора Смбатян и его сын обвиняются в организации мошенничества в особо крупных размерах.