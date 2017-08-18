В России экс-полковник ГРУ получил 1,5 года колонии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 1,5 годам лишения свободы отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Назначить Квачкову 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с учетом неотбытого наказания назначить 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — сказал председательствующий судья.

Отмечается, что срок отбытия наказания исчисляется с 18 августа 2018 года.

Квачков обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В 2013 году Квачкова, признанного виновным по статьям УК России "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка и вовлечение лиц в террористическую деятельность", осудили на восемь лет колонии строгого режима.