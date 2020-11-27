Экс-парикмахер Анны Акопян требует от нее вернуть драгоценности

Софья Худоян, бывший визажист и парикмахер жены премьер-министра Армении Анны Акопян, требует от нее вернуть драгоценности и оплатить ранее заказанные платья

Софья Худоян, бывший визажист и парикмахер жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Акопян, требует от нее вернуть драгоценности и оплатить ранее заказанные платья.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

"Верни мои драгоценности и оплати заказанную одежду. Стыдно. И не удаляй мой комментарий, все равно буду писать еще и еще, пока у тебя не проснется совесть", - написала она в комментарии под одним из постов супруги армянского премьера.

Судя по всему, ее многочисленные комментарии Акопян постоянно удаляет.

Позже визажист сделала публикацию на своей странице Facebook, в которой отметила, что уже год пытается связаться с помощниками главы государства, но безуспешно. Худоян также обещала представить публике полученные ответы.